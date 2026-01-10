Які держави Європи згодні відправити війська в Україну та що пообіцяли їм у США

На фінішну пряму вийшло узгодження гарантій безпеки для України – зобов'язань західних країн, які мають набрати чинності у разі підписання мирної угоди з Росією.

На історичному засіданні "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня вперше були ухвалені документи, що містять конкретні зобов’язання. Зокрема – про готовність Великої Британії та Франції направити в Україну свої військові контингенти.

На історичному засіданні "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня вперше були ухвалені документи, що містять конкретні зобов'язання. Зокрема – про готовність Великої Британії та Франції направити в Україну свої військові контингенти.

35 держав взяли участь у паризькому засіданні "коаліції рішучих". З них 27 – на рівні лідерів, чотири – на рівні міністрів і ще чотири – на рівні послів.

Проте справді рішучими 6 січня виявилися лише двоє лідерів: господар саміту – президент Франції Емманюель Макрон, а також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Вони, спільно з президентом України Володимиром Зеленським, підписали Декларацію про наміри розгорнути на території України підрозділи своїх збройних сил, у рамках "Багатонаціональних сил – Україна" (Multinational Force – Ukraine, MNF-U).

Багатонаціональні сили розгортатимуться "для створення стабільних умов для тривалого миру та суверенітету України", але з важливою умовою: "після досягнення домовленості про припинення вогню".

Наступним кроком має бути створена відповідна переговорна група, яка підготує готову до підписання міжнародну угоду, що вже зафіксує зобов’язання сторін, кількість і правовий статус особового складу та озброєнь Франції й Британії на території України. І що також важливо, в цій угоді зможуть взяти участь й інші держави.

Який контингент Франція та Британія можуть відправити в Україну?

Джерела The Times повідомляють, що Британія готується надіслати близько 7500 військових, а разом французько-британський контингент становитиме 15 тисяч вояків.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив раніше, що рішення про потенційне відправлення британських військових в Україну після припинення вогню має пройти голосування у Палаті громад. Подібні вимоги є і у Франції.

А ще, з огляду на заяви лідерів держав-учасниць "коаліції рішучих" після засідання в Парижі, можна припустити, що свої контингенти можуть направити Німеччина, Литва, Канада і Іспанія.

Представники низки країн оголосили про готовність посилити Україну, але без надсилання військових.

Паризька декларація, ухвалена усіма членами "коаліції рішучих" 6 січня, хоч і була названа президентом Зеленським "історичною", але конкретики особливо не додала.

Зокрема – невідомо, якими будуть дії союзників у разі повторної агресії Росії.

Проте ключове питання – яку допомогу готові надати Україні Сполучені Штати – наразі залишається без відповіді. У Паризькій декларації йдеться лише про те, що після завершення бойових дій США очолять механізм моніторингу та верифікації припинення вогню.

У будь-якому разі, все роз’яснить особиста зустріч президентів Зеленського та Трампа у Вашингтоні, "а може, десь ще" (зі слів українського президента), яка за планами української сторони буде дуже скоро.

Американські журналісти вже розвідали, що Зеленський може відвідати США для зустрічі з Трампом вже наступного тижня, або ж зустрінеться з ним в Давосі, де 19 січня розпочинається Світовий економічний форум.

Також теоретично у січні має відбутися спільна зустріч лідерів у форматі Україна – США – Європа.

