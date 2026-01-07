Стармер: рішення про розміщення британських військ в Україні має затвердити парламент

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що рішення про потенційне відправлення британських військових в Україну після припинення вогню має пройти голосування у Палаті громад.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час виступу у парламенті, повідомляє Sky News.

Стармер, звітуючи перед депутатами про результати зустрічей у Парижі, сказав, що інформуватиме їх про подальший розвиток ситуації та поставить питання британського контингенту в Україні на голосування.

"І якщо війська будуть розгорнуті відповідно до підписаної декларації, я винесу це питання на голосування в Палаті", – сказав Стармер у парламенті.

Прем’єр-міністр Британії нагадав, що про таку можливість йдеться лише після досягнення режиму припинення вогню. Водночас Стармер відмовився називати точну кількість британських військових яких можна розгорнути в Україні.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що кілька тисяч французьких солдатів можуть бути розгорнуті для підтримання миру в Україні після припинення вогню.

Також свою участь у миротворчій місії в Україні після припинення вогню вперше допустила Іспанія.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні також припустив, що його країна може розмістити своїх військових в Україні у разі укладення мирної угоди.

Як писали, за підсумками "коаліції рішучих" прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна не буде відправляти своїх військових в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки.