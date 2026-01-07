ЗМІ: Британія і Франція готові надіслати до України до 15 тисяч військовослужбовців

Велика Британія і Франція відправлять до 15 000 солдатів для захисту України в разі укладення мирної угоди, що значно менше, ніж очікувалося.

Про це стало відомо The Times від військових і дипломатичних джерел, передає "Європейська правда".

Спочатку військове керівництво Британії пропонувало надіслати 10 000 військовослужбовців у складі більш широкої "коаліції добровольців" чисельністю 64 000 осіб, але в Міністерстві оборони це було визнано неможливим, враховуючи нинішню чисельність британської армії.

За даними двох військових джерел, передбачається, що буде розгорнуто менше 7 500 британських солдатів, хоча ця цифра також буде складною для Британії, яка має лише близько 71 000 навчених військовослужбовців у регулярній армії.

Франція є єдиною іншою країною, яка зобов'язалася надіслати солдатів до України, і очікується, що вони складуть решту розгортання, яке відбудеться у відносно безпечній західній частині країни, далеко від лінії фронту.

Декілька джерел припустили, що навіть загальна чисельність 15 000 військових є оптимістичною. Німеччина готова розгорнути війська поблизу України, можливо в Польщі або Румунії, додало військове джерело.

Дипломатичне джерело повідомило, що різні сценарії призведуть до різних цифр, залежно від результатів мирних переговорів. Президент Макрон заявив у вівторок, що кілька тисяч французьких солдатів можуть бути розгорнуті в Україні як "сила заспокоєння". "Це не сили, які будуть брати участь у бойових діях", – сказав він France 2.

Згідно з планом, британські та французькі війська допоможуть у підготовці української армії та контролюватимуть будівництво "захищених об'єктів" для зберігання зброї та військового обладнання, які можуть бути використані для підтримки оборони України.

Високопосадовці Міністерства оборони вважають, що Путін не порушить угоду про припинення вогню, укладену за посередництва Трампа, через побоювання щодо того, як американський президент може відповісти.

Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент Володимир Зеленський напередодні підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.