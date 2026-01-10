Какие государства Европы согласны отправить войска в Украину и что им пообещали в США

На финишную прямую вышло согласование гарантий безопасности для Украины – обязательств западных стран, которые должны вступить в силу в случае подписания мирного соглашения с Россией.

На историческом заседании "коалиции решительных" в Париже 6 января впервые были приняты документы, содержащие конкретные обязательства. В частности – о готовности Великобритании и Франции направить в Украину свои военные контингенты.

Обо всем, что на сегодня известно о формировании гарантий безопасности для Украины, читайте в статье корреспондентки "Европейской правды" Татьяны Высоцкой (Париж – Брюссель) Союзники обещают помощь: какие страны и при каких условиях готовы направить войска в Украину. Далее – краткое изложение.

35 государств приняли участие в парижском заседании "коалиции решительных". Из них 27 – на уровне лидеров, четыре – на уровне министров и еще четыре – на уровне послов.

Однако действительно решительными 6 января оказались только два лидера: хозяин саммита – президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Они, совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским, подписали Декларацию о намерениях развернуть на территории Украины подразделения своих вооруженных сил в рамках "Многонациональных сил – Украина" (Multinational Force – Ukraine, MNF-U).

Многонациональные силы будут развернуты "для создания стабильных условий для длительного мира и суверенитета Украины", но с важным условием: "после достижения договоренности о прекращении огня".

Следующим шагом должно быть создание соответствующей переговорной группы, которая подготовит готовое к подписанию международное соглашение. Соглашение уже зафиксирует обязательства сторон, количество и правовой статус личного состава и вооружений Франции и Великобритании на территории Украины. И что также важно, в этом соглашении смогут принять участие и другие государства.

Какой контингент Франция и Великобритания могут отправить в Украину?

Источники The Times сообщают, что Великобритания готовится отправить около 7500 военных, а вместе французско-британский контингент составит 15 тысяч солдат.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил ранее, что решение о потенциальной отправке британских военных в Украину после прекращения огня должно пройти голосование в Палате общин. Подобные требования есть и во Франции.

А еще, учитывая заявления лидеров государств-участников "коалиции решительных" после заседания в Париже, можно предположить, что свои контингенты могут направить Германия, Литва, Канада и Испания.

Представители ряда стран объявили о готовности усилить Украину, но без отправки военных.

Парижская декларация, принятая всеми членами "коалиции решительных" 6 января, хоть и была названа президентом Зеленским "исторической", но конкретики особо не добавила.

В частности, неизвестно, какими будут действия союзников в случае повторной агрессии России.

Однако ключевой вопрос – какую помощь готовы оказать Украине Соединенные Штаты – пока остается без ответа. В Парижской декларации говорится только о том, что после завершения боевых действий США возглавят механизм мониторинга и верификации прекращения огня.

В любом случае, все разъяснит личная встреча президентов Зеленского и Трампа в Вашингтоне, "а может, где-то еще" (по словам украинского президента), которая по планам украинской стороны состоится очень скоро.

Американские журналисты уже разведали, что Зеленский может посетить США для встречи с Трампом уже на следующей неделе, или же встретится с ним в Давосе, где 19 января начинается Всемирный экономический форум.

Также теоретически в январе должна состояться совместная встреча лидеров в формате Украина – США – Европа.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой (Париж – Брюссель) Союзники обещают помощь: какие страны и при каких условиях готовы направить войска в Украину.