У Раді Європи після атак РФ у ніч проти 9 січня нагадали, що працюють над покаранням Росії

У Раді Європи у заявах щодо російських атак на Україну, які відбулись у ніч проти 9 січня, нагадали, що працюють над притягненням Росії до відповідальності за скоєні злочини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що атаки Росії на Київ та Львівську область, що призвели до загибелі та поранення цивільних осіб, "є черговим варварським актом, який демонструє зневагу до міжнародного права".

"Наша пріоритетна задача – притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини та виплата компенсацій жертвам", – заявив Берсе.

Міхай Попшой, міністр закордонних справ Молодви та голова Комітету міністрів Ради Європи, заявив про рішуче засудження використання Росією балістичної ракети "Орєшнік" під час жорстоких нічних атак на енергетичну інфраструктуру України.

"Людське життя є однією з найвищих цінностей, які захищає Рада Європи, і ці жорстокі атаки не залишаться безкарними. Дії, вжиті Радою Європи для забезпечення відповідальності за Україну, починаючи з функціонування Реєстру збитків, продовжуючи нещодавнім започаткуванням у Гаазі процесу створення Комісії з розгляду претензій, а також прогрес, досягнутий у створенні Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України, є ключовими кроками в цьому напрямку", – зазначив Попшой.

Він підкреслив, що підтримка України та притягнення до відповідальності за злочин агресії, скоєний Російською Федерацією, є пріоритетом Молдови під час головування в Комітеті міністрів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої атаки РФ у ніч проти 9 січня закликав партнерів вжити негайних заходів щодо посилення тиску на Москву.

Сибіга також анонсував скликання термінового засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розцінила друге використання Росією ракети "Орєшнік" як ескалацію проти України та попередження для Європи.