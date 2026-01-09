Сибіга: удар "Орєшніком" біля кордонів ЄС та НАТО є випробуванням трансатлантичної спільноти

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав удар Росії ракетою "Орєшнік" по Львівській області серйозною загрозою безпеці європейського континенту.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у мережі X.

Міністр анонсував скликання термінового засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

"Такий удар поблизу кордону ЄС і НАТО є серйозною загрозою для безпеки на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої реакції на безрозсудні дії Росії", – написав Сибіга, додавши, що Україна інформує США та європейських партнерів про подробиці атаки.

Глава МЗС також назвав "абсурдом" те, що РФ називає масований обстріл по Україні відповіддю на нібито атаку українських дронів по резиденції господаря Кремля Владіміра Путіна.

"Абсурдно, що Росія намагається виправдати цей удар фальшивою "атакою на резиденцію Путіна", якої ніколи не було. Це ще один доказ того, що Москві не потрібні реальні причини для свого терору та війни", – написав він.

Сибіга закликав партнерів вжити рішучих заходів проти російського танкерного флоту та активів.

Нагадаємо, 29 грудня президент США Дональд Трамп повідомив про розмову з правителем РФ, у якій той розповів йому у тому числі про нібито спробу України атакувати дронами його резиденцію.

1 січня видання The Wall Street Journal повідомило, що представники національної безпеки США спростували твердження російської сторони про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна.

Україна заперечила проведення такої атаки і назвала звинувачення частиною російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на вбивання клину між Києвом і Вашингтоном.

Згодом сам Трамп визнав, що "не вірить" в атаку на резиденцію Путіна.