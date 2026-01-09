Сибіга після масованої російської атаки закликав партнерів до "рішучих відповідей" 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої атаки РФ закликав партнерів вжити негайних заходів щодо посилення тиску на Москву.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у мережі X.

Сибіга заявив, що нічна атака продемонструвала нехтування Росії мирними зусиллями, тому має зустріти "рішучу реакцію".

"Нові раунди жорстких санкцій, щоб позбавити Росію ресурсів для терору і війни. Нові пакети оборонної допомоги Україні, щоб краще захистити наш народ і відкинути загарбників. Нові кроки для забезпечення відповідальності за російські злочини", – написав міністр.

Також глава українського МЗС закликав до публічного засудження дій Росії.

"Ми інформуємо наших партнерів про наслідки нічних ударів. Ми закликаємо до рішучої реакції. Публічне засудження – особливо з боку тих, хто нещодавно з занепокоєнням відреагував на фейкову "атаку на резиденцію Путіна"", – додав Сибіга.

Нагадаємо, 29 грудня президент США Дональд Трамп повідомив про розмову з правителем РФ, у якій той розповів йому у тому числі про нібито спробу України атакувати дронами його резиденцію.

1 січня видання The Wall Street Journal повідомило, що представники національної безпеки США спростували твердження російської сторони про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна.

Україна заперечила проведення такої атаки і назвала звинувачення частиною російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на вбивання клину між Києвом і Вашингтоном.

Згодом сам Трамп визнав, що "не вірить" в атаку на резиденцію Путіна.