Каллас: удар "Орєшніком" – це попередження Європі та США

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що використання Росією ракети "Орєшнік" є ескалацією проти України та має на меті попередити Європу та США.

Про це, як пише "Європейська правда", вона написала у мережі X.

Каллас заявила, що повторювані російські атаки лише демонструють небажання Москви завершити війну.

"Путін не хоче миру, відповідь Росії на дипломатичні зусилля – це ще більше ракет і руйнувань. Ця смертельна схема повторюваних масштабних російських ударів буде повторюватися, доки ми не допоможемо Україні її зламати", – написала дипломатка.

Очільниця європейської дипломатії закликала країни ЄС "зануритися у свої запаси засобів протиповітряної оборони" і негайно поставити їх Україні. Крім того, Каллас запропонувала запровадити більш жорсткі санкції проти РФ.

Нагадаємо, МЗС Латвії назвало нічний російський обстріл України актом відвертого варварства та закликало до максимального тиску на державу-агресора.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна після нічної повітряної атаки РФ на Україну закликав посилити тиск на Росію до такої міри, щоб він став нестерпним.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що цієї ночі Росія застосувала балістичну ракету "Орєшнік" для того, щоб залякати не лише Україну, але і її партнерів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після нічної повітряної атаки РФ, у якій було залучено балістичну ракету "Орєшнік", потрібна чітка реакція світу, зокрема – Сполучених Штатів.