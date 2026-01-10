Британія виділить 200 млн фунтів на підготовку розгортання своїх військ в Україні

Британія виділить 200 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку британських військ до розгортання в Україні після припинення вогню з Росією.

Про це оголосив міністр оборони Джон Гілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Гілі повідомив про це після одноденного візиту до Києва в п'ятницю. Ці кошти будуть спрямовані на модернізацію транспортних засобів і систем зв'язку, захист від безпілотників та інше обладнання, щоб забезпечити готовність військ до розгортання.

"Ми збільшуємо інвестиції в наші підготовчі заходи після оголошення прем'єр-міністра цього тижня, щоб забезпечити готовність збройних сил Великої Британії до розгортання і керівництва багатонаціональними силами в Україні, тому що безпечна Україна означає безпечну Велику Британію", – сказав Гілі.

Візит Гілі до Києва відбувся через кілька днів після того, як глава уряду Британії Кір Стармер пообіцяв надіслати війська до України в рамках сил, організованих "коаліцією рішучих".

Розмір таких сил ще не оголошено. За даними ЗМІ, загальна чисельність може становити 15 тисяч осіб, причому половину надасть Велика Британія.

Нагадаємо, Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.

Читайте детальну статтю на цю тему: Союзники обіцяють допомогу: які держави і за яких умов готові направити війська в Україну