Британия выделит 200 млн фунтов на подготовку развертывания своих войск в Украине

Великобритания выделит 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских войск к развертыванию в Украине после прекращения огня с Россией.

Об этом объявил министр обороны Джон Гилли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Гилли сообщил об этом после однодневного визита в Киев в пятницу. Эти средства будут направлены на модернизацию транспортных средств и систем связи, защиту от беспилотников и другое оборудование, чтобы обеспечить готовность войск к развертыванию.

"Мы увеличиваем инвестиции в наши подготовительные мероприятия после заявления премьер-министра на этой неделе, чтобы обеспечить готовность вооруженных сил Великобритании к развертыванию и руководству многонациональными силами в Украине, потому что безопасная Украина означает безопасную Великобританию", – сказал Гилли.

Визит Гилли в Киев состоялся через несколько дней после того, как глава правительства Великобритании Кир Стармер пообещал направить войска в Украину в рамках сил, организованных "коалицией решительных".

Размер таких сил еще не объявлен. По данным СМИ, общая численность может составить 15 тысяч человек, причем половину предоставит Великобритания.

Напомним, Великобритания и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

