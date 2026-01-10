ЗМІ дізналися деталі розмови Макрона з парламентарями про 6 тисяч військових для України

Через два дні після саміту "коаліції рішучих" в Парижі 6 січня президент Франції Емманюель Макрон зібрав політичні сили, представлені в парламенті, щоб представити їм проєкт розгортання декількох тисяч французьких солдатів в Україні після укладення мирної угоди.

Деталі цієї зустрічі переповідає видання Le Monde, повідомляє "Європейська правда".

У закритій зустрічі взяли участь прем'єр-міністр, міністерка Збройних сил, начальник Генерального штабу Збройних сил, голови Національної асамблеї і Сенату, голови парламентських фракцій, лідери партій та голови комітетів з питань закордонних справ та оборони в парламенті.

Загалом близько тридцяти осіб брали участь в обговореннях. Усі політичні сили були присутні, включаючи ті, які найменше підтримували відправку військ в Україну, такі як "Національне об'єднання" та "Нескорена Франція".

Париж, за словами лідерки парламентської фракції "Нескореної Франції" Матильди Пано, може направити в Україну "6 тисяч французьких військових".

В оточенні французького президента повідомили, що Макрон на зустрічі прагнув надати політичним силам "конфіденційні деталі" щодо французького внеску, "щоб кожен добре усвідомлював масштаб і суть викликів". Президент наголошував на "важливому поступі", яким, на його думку, є підтримка з боку США гарантій безпеки, які європейські країни мають надати Україні.

Ніхто з присутніх за столом не висловив принципового заперечення проти механізму, представленого главою держави. Деякі парламентарі навіть вбачили у "коаліції рішучих" можливу альтернативу НАТО. Натомість обіцянка втручання США у разі порушення Росією можливого перемир'я викликала дискусію.

"Макрон каже, що отримав від американців гарантії безпеки, але я не довіряю американським обіцянкам на цей момент", – сказав в інтерв'ю Le Monde депутат від партії "Республіканці" Жан-Луї Тьєріо, член комісії з питань оборони Національної асамблеї.

"Немає жодних підстав довіряти Дональду Трампу, тим більше, що він погрожує багатьом країнам Латинської Америки", – заявила Матильда Пано на виході з Єлисейського палацу.

Начальник Генштабу Збройних сил Фаб'єн Мандон заявив під час зустрічі, що "французькі сили не будуть ні силами посередництва, ні силами стабілізації", а це будуть "сили для підтримання впевненості української армії".

"Ми не будемо на передовій, але ми тут, щоб підтримувати українську армію", – наголосив Макрон, запевнивши, що міжнародні сили будуть підтримувати українців "далеко від передової".

Проте партія "Нескорена Франція" "не згодна з тим, щоб французькі солдати були розгорнуті в таких умовах" і вимагатиме "мандату ООН", коли постане це питання, заявила Матильда Пано.

Національний секретар Французької комуністичної партії Фаб'єн Руссель побоюється ескалації і виступає за "миротворчі сили ООН".

Голова фракції "Національне об’єднання" у Національній асамблеї Марін Ле Пен вважає, що не можна бути союзниками з американцями після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, і також вимагає, щоб відправлення військ відбувалося за мандатом ООН.

Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню, зі свого боку, погодився з "необхідністю залучення парламенту до обговорень". Він оголосив, що дебати відбудуться "протягом двох-трьох тижнів", відповідно до статті 50-1 конституції, з голосуванням або без нього.

За даними ЗМІ, загальна чисельність континенту "коаліції рішучих" в Україні може становити 15 тисяч осіб, причому половину надасть Велика Британія.

Нагадаємо, Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.

