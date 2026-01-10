СМИ узнали детали разговора Макрона с парламентариями о 6 тысячах военных для Украины

Через два дня после саммита "коалиции решительных" в Париже 6 января президент Франции Эмманюэль Макрон собрал политические силы, представленные в парламенте, чтобы представить им проект развертывания нескольких тысяч французских солдат в Украине после заключения мирного соглашения.

Детали этой встречи пересказывает издание Le Monde, сообщает "Европейская правда".

В закрытой встрече приняли участие премьер-министр, министр Вооруженных сил, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, председатели Национальной ассамблеи и Сената, председатели парламентских фракций, лидеры партий и председатели комитетов по вопросам иностранных дел и обороны в парламенте.

В общей сложности около тридцати человек участвовали в обсуждениях. Все политические силы были представлены, включая те, которые меньше всего поддерживали отправку войск в Украину, такие как "Национальное объединение" и "Непокоренная Франция".

Париж, по словам лидера парламентской фракции "Непокоренная Франция" Матильды Пано, может направить в Украину "6 тысяч французских военных".

В окружении французского президента сообщили, что Макрон на встрече стремился предоставить политическим силам "конфиденциальные детали" относительно французского вклада, "чтобы каждый хорошо осознавал масштаб и суть вызовов". Президент подчеркнул "важный шаг", которым, по его мнению, является поддержка со стороны США гарантий безопасности, которые европейские страны должны предоставить Украине.

Никто из присутствующих за столом не высказал принципиального возражения против механизма, представленного главой государства. Некоторые парламентарии даже увидели в "коалиции решительных" возможную альтернативу НАТО. Зато обещание вмешательства США в случае нарушения Россией возможного перемирия вызвало дискуссию.

"Макрон говорит, что получил от американцев гарантии безопасности, но я не доверяю американским обещаниям на данный момент", – сказал в интервью Le Monde депутат от партии "Республиканцы" Жан-Луи Тьеррио, член комиссии по вопросам обороны Национальной ассамблеи.

"Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу, тем более что он угрожает многим странам Латинской Америки", – заявила Матильда Пано на выходе из Елисейского дворца.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Фабьен Мандон заявил во время встречи, что "французские силы не будут ни силами посредничества, ни силами стабилизации", а это будут "силы для поддержания уверенности украинской армии".

"Мы не будем на передовой, но мы здесь, чтобы поддерживать украинскую армию", – подчеркнул Макрон, заверив, что международные силы будут поддерживать украинцев "далеко от передовой".

Однако партия "Непокоренная Франция" "не согласна с тем, чтобы французские солдаты были развернуты в таких условиях" и будет требовать "мандата ООН", когда встанет этот вопрос, заявила Матильда Пано.

Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель опасается эскалации и выступает за "миротворческие силы ООН".

Председатель фракции "Национальное объединение" в Национальной ассамблее Марин Ле Пен считает, что нельзя быть союзниками с американцами после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и также требует, чтобы отправка войск происходила по мандату ООН.

Премьер-министр Себастьен Лекорню, со своей стороны, согласился с "необходимостью привлечения парламента к обсуждениям". Он объявил, что дебаты состоятся "в течение двух-трех недель", в соответствии со статьей 50-1 конституции, с голосованием или без него.

По данным СМИ, общая численность континентальной "коалиции решительных" в Украине может составить 15 тысяч человек, причем половину предоставит Великобритания.

Напомним, Великобритания и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

