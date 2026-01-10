Німецькі депутати закликають підняти ціни на алкоголь

У Німеччини депутати від ХДС/ХСС і СДПН, які входять до керівної коаліції, висловилися за підвищення цін на алкоголь, щоб скоротити надмірне споживання таких напоїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Заяви представників цих політсил пролунали після того, як Федеральне статистичне управління Німеччини опублікувало дані, згідно з якими алкогольні напої в країні коштують на 14% дешевше, ніж в середньому по ЄС.

"Міжнародний досвід дуже чітко показує, що помірне підвищення цін на алкоголь знижує ризиковане споживання, особливо серед молоді та тих, хто багато п'є", – заявив представник СДПН Крістос Пантазіс.

За його словами, чинний у Німеччині податок на алкоголь більше не відповідає сучасним реаліям, оскільки протягом багатьох років практично не змінювався і, таким чином, втратив свою здатність впливати на поведінку людей.

Це означає, що "основний інструмент профілактики" не використовується, додав він.

Його колега з ХДС Сімоне Борчардт заявила, що доходи від будь-якого податку на алкоголь повинні використовуватися для фінансування "профілактики, консультування з питань залежності, терапевтичних послуг і лікування захворювань, пов'язаних з алкоголем".

За її словами, основна увага повинна бути "явно зосереджена на спиртних напоях з високим вмістом алкоголю".

Її ідеї підтримала Нікола Бухлінгер-Гепфарт, голова асоціації сімейних лікарів (HÄV), яка заявила, що доходи від податку повинні спрямовуватися на "заходи з просування здорового способу життя та поліпшення медичного обслуговування".

Раніше стало відомо, що продажі німецького пива падають на батьківщині і за кордоном.

Водночас в Німеччині стрімко зростають продажі і виробництво безалкогольного пива.