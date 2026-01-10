Немецкие депутаты призывают поднять цены на алкоголь

В Германии депутаты от ХДС/ХСС и СДПН, входящие в правящую коалицию, высказались за повышение цен на алкоголь, чтобы сократить чрезмерное потребление таких напитков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Заявления представителей этих политсил прозвучали после того, как Федеральное статистическое управление Германии опубликовало данные, согласно которым алкогольные напитки в стране стоят на 14% дешевле, чем в среднем по ЕС.

"Международный опыт очень четко показывает, что умеренное повышение цен на алкоголь снижает рискованное потребление, особенно среди молодежи и тех, кто много пьет", – заявил представитель СДПГ Кристос Пантазис.

По его словам, действующий в Германии налог на алкоголь больше не соответствует современным реалиям, поскольку на протяжении многих лет практически не менялся и, таким образом, утратил свою способность влиять на поведение людей.

Это означает, что "основной инструмент профилактики" не используется, добавил он.

Его коллега из ХДС Симоне Борчардт заявила, что доходы от любого налога на алкоголь должны использоваться для финансирования "профилактики, консультирования по вопросам зависимости, терапевтических услуг и лечения заболеваний, связанных с алкоголем".

По ее словам, основное внимание должно быть "явно сосредоточено на спиртных напитках с высоким содержанием алкоголя".

Ее идеи поддержала Никола Бухлингер-Гепфарт, председатель ассоциации семейных врачей (HÄV), которая заявила, что доходы от налога должны направляться на "мероприятия по продвижению здорового образа жизни и улучшению медицинского обслуживания".

Ранее стало известно, что продажи немецкого пива падают на родине и за рубежом.

В то же время в Германии стремител