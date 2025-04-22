Продажі німецького пива падають на батьківщині і за кордоном

У Німеччині Федеральне статистичне управління (Destatis) опублікувало дані, згідно з якими експорт німецького пива знизився на 6% порівняно з рівнем 10-річної давності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Скорочення експорту супроводжується набагато більшим падінням споживання пива в самій Німеччині, яке за останні десять років знизилося на 15,1%, повідомляє Destatis.

Статистичні дані були оприлюднені напередодні Дня німецького пива, який відзначатимуть у середу, 23 квітня.

За даними Destatis, 2024 року було експортовано 1,45 млрд літрів німецького пива, тоді як 2014 року цей показник становив 1,54 млрд літрів.

Більше половини пива, експортованого торік (55,7%), було відправлено до інших країн-членів ЄС, а 44,3% – до країн, які не входять до Євросоюзу.

Падіння інтересу до німецького пива стало ще більш помітним на батьківщині: у 2024 році буде продано 6,8 мільярда літрів порівняно з 8 мільярдами літрів 2014 року.

Статистика показує, що на експорт припадає 17,6% продажів пива, що на 1,5 відсоткових пункти більше, ніж у 2014 році.

Destatis не назвав причин падіння попиту на пиво, але споживання алкоголю знижується в багатьох країнах, включно з Німеччиною, можливо, на тлі зростання усвідомлення негативних наслідків вживання алкоголю для здоров'я.

Водночас в Німеччині стрімко зростають продажі і виробництво безалкогольного пива.

При цьому продажі пива у Німеччині знизились навіть попри сподівання на чемпіонат з футболу-2024.