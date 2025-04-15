У Німеччині зросло виробництво безалкогольного пива, яке стає все популярнішим

Безалкогольне пиво набуває все більшої популярності в Німеччині: його виробляють більш ніж удвічі більше, ніж 20 років тому.

Про це повідомила у вівторок Німецька асоціація пивоварів, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Німецькі пивоварні виробили близько 700 мільйонів літрів безалкогольного пива в 2024 році, повідомила торгова організація напередодні Дня німецького пива 23 квітня.

Безалкогольне пиво становить близько 9% німецького пивного ринку, на якому представлено понад 800 брендів по всій країні.

Найпопулярнішими сортами пива в Німеччині є Pilsner, на який припадає 48% ринку, і більш легкі сорти пива, відомі як Helles, – 11%.

Асоціація очікує, що безалкогольне пиво продовжить набирати популярність.

"Інноваційний потенціал пивоварень відіграє вирішальну роль у цьому зростанні", – сказав президент асоціації Крістіан Вебер.

За словами Вебера, нові технології пивоваріння покращили смак і якість безалкогольного пива за останні роки.

Хоча продажі алкогольного пива все ще значно перевищують продажі безалкогольних сортів, останні можуть ще більше зрости, оскільки споживачі відмовляються від алкогольних напоїв.

У 2024 році в Німеччині було продано близько 6,8 мільярда літрів пива, що є найнижчим показником з 1993 року.

При цьому продажі пива у Німеччині знизились навіть попри сподівання на чемпіонат з футболу.