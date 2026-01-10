У Польщі затримали чоловіка, який розкидав гній біля будинку міністра сільського господарства

У Польщі співробітники поліції затримали 35-річного чоловіка, підозрюваного в розкиданні гною перед приватним будинком міністра сільського господарства Стефана Краєвського.

Про це повідомляє Polsat News, інформує "Європейська правда".

Як розповіли правоохоронці, співробітники поліції з Замброва затримали 35-річного мешканця Люблінського воєводства, який перед одним з будинків розлив гній і висловлював кримінальні погрози.

Polsat News з'ясував, що йдеться про інцидент, який стався перед будинком міністра сільського господарства.

Як зазначено, інцидент трапився того дня, коли Рада ЄС затвердила торговельну угоду з країнами МЕРКОСУР. Це викликало рішучу реакцію фермерів, які протестували у Варшаві та багатьох інших містах Польщі.

Сам Краєвський також розповів про інцидент поблизу свого будинку.

"Я не ображаюся, бо як міністр сільського господарства розумію розчарування, але навіть не знаю, чи це зробив фермер, бо з того, що вже вдалося встановити, це людина, яка займається меблевим виробництвом, столярством", – сказав міністр.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі на три місяці заарештували чоловіка, який хотів підпалити офіс партії прем’єра Дональда Туска.

А у Німеччині мер міста Дінгольфінг Армін Грасінгер вирішив скласти повноваження після того, як невідомі влаштували підпал біля його будинку, а його службовий автомобіль було знищено.