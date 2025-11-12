У Німеччині мер міста пішов у відставку через погрози

Мер міста Дінгольфінг у німецькій землі Нижня Баварія Армін Грасінгер вирішив скласти повноваження після того, як невідомі влаштували підпал біля його будинку, а його службовий автомобіль було знищено.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

48-річний Грасінгер пояснив рішення про відставку "ворожими настроями" та погрозами на адресу своєї родини та себе.

"Відставка відбулася після ретельного обмірковування та узгодження з відповідними органами. Після інтенсивних обговорень з моїм найближчим оточенням я вирішив зробити цей крок", – повідомив Грасінгер.

Мер сказав, що в безпосередній близькості від його будинку було влаштовано підпал, "обставини якого зараз розслідуються". Крім того, невідомі підпалили й зруйнували його службове авто.

"Тому, щоб захистити свою сім'ю, я йду у відставку. Це рішення далося мені нелегко, але, на мій погляд, воно є неминучим", – додав посадовець.

Прокуратура Дінгольфінга наразі веде розслідування погроз на адресу Грасінгера та підпалів, але поки не знайшла доказів, що вони мали політичне підґрунтя.

На початку листопада в Німеччині за підозрілих обставин згорів автомобіль одного з топполітиків ультраправої "Альтернативи для Німеччини", випадок розслідують як умисний підпал.

У Польщі нещодавно на три місяці заарештували чоловіка, який хотів підпалити офіс партії Туска.