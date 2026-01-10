В Польше задержали мужчину, который разбросал навоз возле дома министра сельского хозяйства

В Польше сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в разбрасывании навоза перед частным домом министра сельского хозяйства Стефана Краевского.

Об этом сообщает Polsat News, информирует "Европейская правда".

Как рассказали правоохранители, сотрудники полиции из Замброво задержали 35-летнего жителя Люблинского воеводства, который перед одним из домов разлил навоз и высказывал угрозы уголовного характера.

Polsat News выяснил, что речь идет об инциденте, который произошел перед домом министра сельского хозяйства.

Как отмечается, инцидент произошел в тот день, когда Совет ЕС утвердил торговое соглашение со странами МЕРКОСУР. Это вызвало решительную реакцию фермеров, которые протестовали в Варшаве и многих других городах Польши.

Сам Краевский также рассказал об инциденте возле своего дома.

"Я не обижаюсь, потому что как министр сельского хозяйства понимаю разочарование, но даже не знаю, сделал ли это фермер, потому что из того, что уже удалось установить, это человек, который занимается мебельным производством, столярством", – сказал министр.

