У Польщі на три місяці арештували чоловіка, який хотів підпалити офіс партії Туска

У Польщі арештували на три місяці 44-річного поляка за підпал будівлі у Варшаві, де розташована штаб-квартира партії "Громадянська платформа" премʼєра Дональда Туска.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Відповідне рішення було прийнято на закритому засіданні в середу в Окружному суді Центрального району Варшави. Суддя Марта Шимборська задовольнила клопотання сторони обвинувачення, яка вимагала тимчасового арешту підозрюваного.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури і застосував до чоловіка тимчасовий арешт", – сказала прокурор Анна Стахович.

Раніше 44-річному чоловікові висунули два звинувачення: у створенні пожежонебезпечної ситуації та замаху на фізичну недоторканність особи, яка заважала здійсненню правосуддя.

Чоловік не визнає себе винним у скоєнні інкримінованих йому діянь.

