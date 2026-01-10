У Фінляндії набув чинності вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін

У Фінляндії 10 січня офіційно набуло чинності рішення про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Фінляндія вийшла з Оттавського договору про заборону протипіхотних мін 10 липня минулого року.

Згідно з умовами договору, вихід набирає чинності через шість місяців після отримання генеральним секретарем ООН документа про вихід.

Причиною виходу з договору стали потреби оборони Фінляндії в умовах послаблення безпеки. Вихід з договору дозволяє повернути піхотні міни в арсенал засобів оборони.

Оттавська конвенція була ухвалена в Осло 18 вересня 1997 року, але набула чинності в 1999 році. До неї приєдналися понад 160 країн світу.

Нагадаємо, 27 грудня набуло чинності рішення Латвії про вихід з Оттавської конвенції.

Цього ж дня з конвенції офіційно вийшла Литва.