У Фінляндії набув чинності вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін
У Фінляндії 10 січня офіційно набуло чинності рішення про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Фінляндія вийшла з Оттавського договору про заборону протипіхотних мін 10 липня минулого року.
Згідно з умовами договору, вихід набирає чинності через шість місяців після отримання генеральним секретарем ООН документа про вихід.
Причиною виходу з договору стали потреби оборони Фінляндії в умовах послаблення безпеки. Вихід з договору дозволяє повернути піхотні міни в арсенал засобів оборони.
Оттавська конвенція була ухвалена в Осло 18 вересня 1997 року, але набула чинності в 1999 році. До неї приєдналися понад 160 країн світу.
Нагадаємо, 27 грудня набуло чинності рішення Латвії про вихід з Оттавської конвенції.
Цього ж дня з конвенції офіційно вийшла Литва.