В Финляндии вступил в силу выход из конвенции о запрете противопехотных мин

В Финляндии 10 января официально вступило в силу решение о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство противопехотных мин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Финляндия вышла из Оттавского договора о запрете противопехотных мин 10 июля прошлого года.

Согласно условиям договора, выход вступает в силу через шесть месяцев после получения генеральным секретарем ООН документа о выходе.

Причиной выхода из договора стали потребности обороны Финляндии в условиях ослабления безопасности. Выход из договора позволяет вернуть пехотные мины в арсенал средств обороны.

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, но вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира.

Напомним, 27 декабря вступило в силу решение Латвии о выходе из Оттавской конвенции.

В этот же день из конвенции официально вышла Литва.