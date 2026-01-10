У Литві пропонують залучити армію до ліквідації наслідків екстремальної негоди

Міністерство оборони Литви заявляє, що в разі оголошення самоуправліннями надзвичайної ситуації через погодні умови, литовська армія готова виконувати завдання мирного часу і допомагати в подоланні виниклих викликів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначив міністр оборони Литви Роберт Каунас, військові готові "зробити свій внесок у створення більш безпечного середовища там, де сьогодні це найнеобхідніше".

За його словами, якщо на території самоврядування буде оголошено надзвичайну ситуацію, армія, отримавши письмове прохання мера, зможе надати допомогу.

У литовському оборонному відомстві розповіли, що військові підрозділи активно прибирають сніг на своїх територіях і на підступах до них, сприяючи більш безпечному руху транспорту і жителів в тих самоуправліннях, де вони дислокуються.

У Литві, зокрема, у Вільнюському районному самоврядуванні в п'ятницю ввечері через несприятливі погодні умови розглядалося питання про введення надзвичайної ситуації. За словами мера Роберта Духневича, таке рішення не було прийнято, оскільки не були дотримані встановлені критерії.

Водночас столична мерія повідомила, що ситуація в місті стабілізована: вулиці прибирали цілодобово, громадський транспорт курсує стабільно, було надано допомогу застряглим фурам, щоб вони могли звільнити дорогу.

Державна компанія "Kelių priežiūra" заявляє, що ситуація на дорогах державного значення залишається складною.

За даними "Kelių priežiūra", з 6:00 до 11:00 ранку було зареєстровано півсотні повідомлень про погані, важкопрохідні або слизькі дороги. У Східній Литві, де снігопад припинився, ситуація поліпшується, оскільки очищені дороги більше не заметає так швидко.

Повідомляли також, що вперше з 2017 року озеро Балатон замерзло суцільним шаром льоду після кількох днів сильних морозів, що тривали по всій Угорщині.

Зимова погода вже порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.