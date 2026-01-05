Через снігопад у Нідерландах не курсують міжнародні поїзди Eurostar

Через сильний снігопад над Нідерландами скасували денні рейси міжнародних поїздів Eurostar сполученням з Парижем та Лондоном.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Масштабні транспортні проблеми через зимову погоду не оминули міжнародні швидкісні потяги Eurostar – рейси, що курсують між Нідерландами, Парижем і Лондоном скасовані щонайменш до вечора, повідомили в адміністрації Нідерландської залізниці NS.

Оскільки через територію країни проходять маршрути багатьох інших міжнародних поїздів, негода вплинула і на їхні маршрути. Наприклад, потяг з Брюсселя тимчасово прибуває до Роттердама замість Амстердама. Поїзди з Кельна й Дюссельдорфа їдуть в об’їзд і не зупиняються в Утрехті та Амстердамі. Залізничне сполучення довкола Амстердама фактично паралізоване.

Станом на 14 годину довжина заторів на дорогах країни через сніг сягала 175 км – що вже суттєво менше, ніж 700 на початку дня. Найскладніша ситуація – в районі Утрехта.

"Сніговий колапс" у міжнародному аеропорту "Схіпхол" під Амстердамом, що призвів до скасування сотень рейсів, помалу завершується – після 14 години окремі рейси все ж почали відправлятися та прибувати. Деякі прибуваючі рейси досі переспрямовують до Брюсселя та Дюссельдорфа.

В адміністрації аеропорту запевняють, що уся наявна техніка безупинно працює над розчисткою злітно-посадкової смуги.

Зимова буря порушила авіаперевезення та залізничний рух також у Британії.

У литовській столиці Вільнюсі снігопад також призвів до масштабних скасувань рейсів, його називають найбільшим за останні 15 років.