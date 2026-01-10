Озеро Балатон в Угорщині повністю замерзло вперше за 9 років

Вперше з 2017 року озеро Балатон замерзло суцільним шаром льоду після кількох днів сильних морозів, що тривали по всій Угорщині.

Про це повідомляє Daily News Hungary, пише "Європейська правда".

Хоча найбільше в Угорщині озеро повністю вкрилося льодом, метеорологи закликають громадськість триматися подалі від водойми, попереджаючи, що лід залишається небезпечно нестабільним.

За даними метеорологічної служби Időkép, процес замерзання був далеко не простим. Хоча температура останніми днями була достатньо низькою для утворення льоду, часті сильні вітри неодноразово розбивали і переміщали плавучі крижини по поверхні озера.

фото: Csodálatos Balaton

Ці умови затримали утворення міцного, суцільного шару льоду. Однак до ранку п'ятниці ситуація змінилася. Швидкість вітру значно знизилася, а температура біля берегової лінії в декількох місцях опустилася нижче 10 градусів за Цельсієм. Це дозволило льоду нарешті з'єднатися в суцільний шар по всій поверхні озера, створивши видовище, якого не бачили майже десятиліття.

фото: Csodálatos Balaton

Прогнози вказують, що подальші морозні ночі можуть посилити крижаний покрив у найближчі дні.

Влада наголошує, що озеро Балатон наразі не придатне для катання на ковзанах або будь-яких зимових видів спорту. Навіть там, де лід здається міцним, приховані слабкі місця становлять серйозну небезпеку.

Хоча замерзле озеро створює рідкісний і вражаючий зимовий пейзаж, експерти сходяться на думці, що ним слід милуватися лише з берега, а не випробовувати під ногами.

Як повідомлялося раніше, низка країн Європи зіштовхнулася з перебоями у роботі транспорту через атлантичний шторм Горетті, що накрив континент минулого тижня.

Зимова погода вже порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.