В Литве предлагают привлечь армию к ликвидации последствий экстремальной непогоды

Министерство обороны Литвы заявляет, что в случае объявления самоуправлениями чрезвычайной ситуации из-за погодных условий, литовская армия готова выполнять задачи мирного времени и помогать в преодолении возникших вызовов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отметил министр обороны Литвы Роберт Каунас, военные готовы "внести свой вклад в создание более безопасной среды там, где сегодня это наиболее необходимо".

По его словам, если на территории самоуправления будет объявлена чрезвычайная ситуация, армия, получив письменную просьбу мэра, сможет оказать помощь.

В литовском оборонном ведомстве рассказали, что военные подразделения активно убирают снег на своих территориях и на подступах к ним, способствуя более безопасному движению транспорта и жителей в тех самоуправлениях, где они дислоцируются.

В Литве, в частности, в Вильнюсском районном самоуправлении в пятницу вечером из-за неблагоприятных погодных условий рассматривался вопрос о введении чрезвычайной ситуации. По словам мэра Роберта Духневича, такое решение не было принято, поскольку не были соблюдены установленные критерии.

В то же время столичная мэрия сообщила, что ситуация в городе стабилизирована: улицы убирали круглосуточно, общественный транспорт курсирует стабильно, была оказана помощь застрявшим фурам, чтобы они могли освободить дорогу.

Государственная компания "Kelių priežiūra" заявляет, что ситуация на дорогах государственного значения остается сложной.

По данным "Kelių priežiūra", с 6:00 до 11:00 утра было зарегистрировано полсотни сообщений о плохих, труднопроходимых или скользких дорогах. В Восточной Литве, где снегопад прекратился, ситуация улучшается, поскольку очищенные дороги больше не заметает так быстро.

Сообщали также, что впервые с 2017 года озеро Балатон замерзло сплошным слоем льда после нескольких дней сильных морозов, которые продолжались по всей Венгрии.

Зимняя погода уже нарушила привычную жизнь в Великобритании, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.