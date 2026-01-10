NYT: заяви Трампа і його помічника про Гренландію шокували прем’єрку Данії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен була шокована нещодавніми заявами про Гренландію від президента США Дональда Трампа і одного з його найближчих помічників Стівена Міллера.

Про це йдеться у публікації The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Міллер нещодавно не тільки відмовився виключити застосування США військової сили для взяття Гренландії під контроль, а й взагалі поставив під сумнів сумнів статус острова, проігнорував його історичні зв'язки з Данією і висміяв ідею про те, що Європа може протистояти американським військам.

"Справжнє питання полягає в тому, яким правом Данія затверджує свій контроль над Гренландією?. Очевидно, що Гренландія повинна бути частиною Сполучених Штатів", – говорив Міллер в ефірі CNN.

Як зазначає видання, хоча Фредеріксен давно сприймала погрози Трампа серйозно, різкі коментарі Міллера зруйнували її річні зусилля щодо ігнорування заяв президента США.

Джерела видання серед дипломатичних і військових посадовців розповіли, що ці коментарі вразили явно виснажену Фредеріксен і викликали майже паніку серед її колег у Європі.

За словами офіційних осіб, коментарі Міллера і раніше висловлене президентом твердження, що "нам абсолютно потрібна Гренландія", кристалізували небезпеку для європейських лідерів.

Зараз вони непублічно працюють над підготовкою можливих відповідей, включаючи ідею нарощування сил НАТО для більш ефективної протидії впливу Китаю і Росії або навіть пропозицію Трампу доступу до великих родовищ корисних копалин Гренландії.

При цьому, як зазначає видання, сформувався консенсус про те, що необхідно знайти спосіб уникнути руйнівної політичної конфронтації з Трампом шляхом переговорів.

Крім того, у публікації йдеться, що поновлення зазіхань Трампа на Гренландію викликало у європейських посадовців потрясіння, обурення і нервозність.

Це також призвело до розбіжностей у їхній реакції. У вівторок шість інших європейських країн, а не всі 27 членів Європейського Союзу, виступили із заявою на підтримку Данії. Приватно посадовці не дійшли згоди щодо того, наскільки агресивно критикувати Трампа.

Прямий виклик Трампу, ймовірно, викличе гнівну реакцію, сказав один європейський міністр закордонних справ, але занадто слабка позиція буде не менш згубною.

Інші європейські країни закликали до спокою, зазначивши, що держсекретар Марко Рубіо планує зустрітися з представниками Данії найближчими днями.

По всій Європі спостерігається тенденція до пом'якшення жорстких заяв в надії, що члени Конгресу США, включаючи республіканців, зможуть переконати Трампа і його помічників відступити, заявили три європейські дипломати і високопоставлений західний військовий посадовець.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

