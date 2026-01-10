NYT: заявления Трампа и его помощника о Гренландии шокировали премьер-министра Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен была шокирована недавними заявлениями о Гренландии от президента США Дональда Трампа и одного из его ближайших помощников Стивена Миллера.

Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Миллер недавно не только отказался исключить применение США военной силы для взятия Гренландии под контроль, но и вообще поставил под сомнение статус острова, проигнорировал его исторические связи с Данией и высмеял идею о том, что Европа может противостоять американским войскам.

"Настоящий вопрос заключается в том, каким правом Дания утверждает свой контроль над Гренландией? Очевидно, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов", – говорил Миллер в эфире CNN.

Как отмечает издание, хотя Фредериксен давно воспринимала угрозы Трампа всерьез, резкие комментарии Миллера разрушили ее годовые усилия по игнорированию заявлений президента США.

Источники издания среди дипломатических и военных чиновников рассказали, что эти комментарии поразили явно измученную Фредериксен и вызвали почти панику среди ее коллег в Европе.

По словам официальных лиц, комментарии Миллера и ранее высказанное президентом утверждение, что "нам абсолютно нужна Гренландия", кристаллизовали опасность для европейских лидеров.

Сейчас они непублично работают над подготовкой возможных ответов, включая идею наращивания сил НАТО для более эффективного противодействия влиянию Китая и России или даже предложение Трампу доступа к крупным месторождениям полезных ископаемых Гренландии.

При этом, как отмечает издание, сформировался консенсус о том, что необходимо найти способ избежать разрушительной политической конфронтации с Трампом путем переговоров.

Кроме того, в публикации говорится, что возобновление посягательств Трампа на Гренландию вызвало у европейских чиновников потрясение, возмущение и нервозность.

Это также привело к разногласиям в их реакции. Во вторник шесть других европейских стран, а не все 27 членов Европейского Союза, выступили с заявлением в поддержку Дании. В частном порядке чиновники не пришли к согласию относительно того, насколько агрессивно критиковать Трампа.

Прямой вызов Трампу, вероятно, вызовет гневную реакцию, сказал один европейский министр иностранных дел, но слишком слабая позиция будет не менее губительной.

Другие европейские страны призвали к спокойствию, отметив, что госсекретарь Марко Рубио планирует встретиться с представителями Дании в ближайшие дни.

По всей Европе наблюдается тенденция к смягчению жестких заявлений в надежде, что члены Конгресса США, включая республиканцев, смогут убедить Трампа и его помощников отступить, заявили три европейских дипломата и высокопоставленный западный военный чиновник.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

