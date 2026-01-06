У Трампа заявили, що "ніхто не воюватиме зі США" за майбутнє Гренландії

Заступник керівниці апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що "ніхто не буде воювати з США" за майбутнє Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", посадовець сказав у інтерв’ю CNN.

Міллер повторив, що офіційна позиція адміністрації Трампа полягає в тому, що "Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів", але він відкинув думку, що для її отримання буде необхідне застосування військової сили.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно США виключають варіант військового втручання, Міллер натомість поставив під сумнів претензії Данії на арктичну територію.

"На чому ґрунтуються їхні територіальні претензії? На чому ґрунтується їхнє бажання вважати Гренландію колонією Данії? Сполучені Штати – це сила НАТО. Щоб Сполучені Штати могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити НАТО та інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, і це тема для розмови, яку ми вестимемо як країна", – заявив посадовець.

Як повідомлялося, помічник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що США будуть без докорів сумління використовувати свої збройні сили для захисту американських інтересів.

Нагадаємо, Дональд Трамп відновив свої погрози захопити Гренландію.

Прем'єри Данії та Гренландії закликали Трампа припинити тиск та погрози щодо острова.

Президент Фінляндії та прем’єр-міністр Швеції висловили підтримку Данії та Гренландії. На підтримку виступили також країни Балтії.