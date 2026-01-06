Прем’єрка Данії: захоплення США Гренландії означатиме кінець НАТО

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила в понеділок, що американська силова анексія Гренландії означатиме кінець Північноатлантичного альянсу.

Про це вона сказала данському телеканалу TV2, повідомляє "Європейська правда".

За словами Фредеріксен, якщо США вирішать у військовий спосіб атакувати іншу країну НАТО, "то все закінчиться".

"Включно з нашим НАТО і, отже, безпекою, яка була забезпечена з кінця Другої світової війни", – заявила прем’єрка Данії.

Вона додала, що робить все можливе, аби цього не сталося.

"Я вірю в демократію та міжнародні правила гри. І я також вірю, що не можна змінювати кордони тим чи іншим чином", – додала глава данського уряду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час недільного інтерв'ю журналу The Atlantic про дії США у Венесуелі знову підтвердив бажання контролювати Гренландію.

Свої коментарі щодо острова він повторив під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, заявивши, що США потребує контролю над Гренландією.

Прем'єри Данії та Гренландії закликали Трампа припинити тиск та погрози.

Керівник апарату Білого дому Стівен Міллер заявив 5 січня, що США є "наддержавою" та відповідно поводитимуться як "наддержава".