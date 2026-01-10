Уряд Хорватії схвалив терміновий пакет допомоги Україні

Уряд Хорватії ухвалив рішення про надання термінової допомоги Україні, передавши, зокрема 100 вітчизняних мобільних металорізальних верстатів Vulkan 10, а також відповідні витратні матеріали.

Про це йдеться у повідомленні хорватського уряду, пише "Європейська правда".

Як зазначив міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович, обладнання Vulkan 10 вже використовується в реальних умовах в Україні.

"Цим рішенням надається дозвіл на надання допомоги Україні на підставі запиту посольства України", – заявив Божинович, додавши, що виконання цього рішення доручено Управлінню цивільного захисту Міністерства внутрішніх справ.

Також було прийнято висновок про технічну підтримку енергетичної системи України,

Міністр економіки Анте Шушняр зазначив, що це є виявом конкретної допомоги на прохання посольства України, враховуючи, що численні енергетичні об'єкти та ключова інфраструктура по всій Україні були серйозно пошкоджені або зруйновані, а в значній частині країни спостерігаються перебої з електропостачанням.

Він пояснив, що це стосується трансформаторів, насосів та іншого технічного обладнання, яке більше не використовується в Хорватії.

Також повідомляли, що Хорватія вирішила приєднатися до ініціативи PURL, яка забезпечує закупівлю зброї у США для України, внісши близько 14 мільйонів євро.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до ініціативи PURL, у рамках якої держави закуповують у США зброю для України, приєдналось загалом вже 24 країни.