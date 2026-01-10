Правительство Хорватии одобрило срочный пакет помощи Украине

Правительство Хорватии приняло решение о предоставлении срочной помощи Украине, передав, в частности, 100 отечественных мобильных металлорежущих станков Vulkan 10, а также соответствующие расходные материалы.

Об этом говорится в сообщении хорватского правительства, пишет "Европейская правда".

Как отметил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, оборудование Vulkan 10 уже используется в реальных условиях в Украине.

"Этим решением дается разрешение на оказание помощи Украине на основании запроса посольства Украины", – заявил Божинович, добавив, что выполнение этого решения поручено Управлению гражданской защиты Министерства внутренних дел.

Также было принято заключение о технической поддержке энергетической системы Украины,

Министр экономики Анте Шушняр отметил, что это является проявлением конкретной помощи по просьбе посольства Украины, учитывая, что многочисленные энергетические объекты и ключевая инфраструктура по всей Украине были серьезно повреждены или разрушены, а в значительной части страны наблюдаются перебои с электроснабжением.

Он пояснил, что это касается трансформаторов, насосов и другого технического оборудования, которое больше не используется в Хорватии.

Также сообщалось, что Хорватия решила присоединиться к инициативе PURL, которая обеспечивает закупку оружия в США для Украины, на сумму около 14 миллионов евро.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что к инициативе PURL, в рамках которой государства закупают в США оружие для Украины, присоединилось в общей сложности уже 24 страны.