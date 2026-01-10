Глава МЗС Швеції про зазіхання Трампа на Гренландію: це вже не просто слова

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила про необхідність серйозно поставитись до нових зазіхань президента США Дональда Трампа на Гренландію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це шведська міністерка сказала в інтерв’ю Sveriges Radio.

Стенергард раніше заявляла про необхідність зберігати спокій у контексті бажання адміністрації США взяти під контроль Гренландію. Але тепер вона каже, що ситуація змінилася.

"Тепер це вже не просто слова адміністрації США, які відрізняються від тих, до яких ми звикли. Ми також бачимо, що вони готові діяти швидко. Ми бачили це у Венесуелі. Це означає, що ми повинні серйозно ставитися до їхніх слів і діяти, щоб результат відповідав нашим інтересам", – підкреслила вона.

За словами глави МЗС Швеції, зазіхання США на Гренландію створюють додаткове навантаження на співпрацю в рамках НАТО.

"Очевидно, що в оборонному альянсі так бути не повинно", – каже вона.

Стенергард також наголосила на необхідності збереження світового порядку, заснованого на правилах, та принципів, що лежать в його основі.

"Принципи є фундаментальними, і ми маємо відстоювати їх. Це також відповідає інтересам Швеції в галузі безпеки. Часто кажуть, що міжнародне право є першою лінією оборони. Міжнародне право, навіть якщо його не завжди дотримуються, добре нам служить. Я вірю, що так буде і надалі, і тому ми маємо відстоювати його… Але я також маю подбати про те, щоб Швеція не виділялася таким чином, що це шкодить нам", – наголосила вона.

Дональд Трамп раніше заявив, що США повинні володіти Гренландією, щоб запобігти контролю над островом з боку Росії та Китаю.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

