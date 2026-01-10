Трамп: я люблю народи Китаю і Росії, але не хочу мати їх сусідами у Гренландії

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США повинні володіти Гренландією, щоб запобігти контролю над островом з боку Росії та Китаю.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп сказав журналістам у п’ятницю, його слова наводить BBC.

Білий дім нещодавно заявив, що адміністрація розглядає можливість придбання напівавтономної території Данії, яка є членом НАТО, але не виключає варіант приєднання острова силою.

"Країни повинні мати право власності і захищати його, а не захищати оренду. І ми повинні захищати Гренландію", – заявив Трамп, відповідаючи на запитання BBC. Він додав, що ми зробимо це "легким шляхом" або "важким шляхом".

Президент Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має важливе значення для національної безпеки США, стверджуючи, що вона "оточена російськими та китайськими кораблями". США вже мають понад 100 військовослужбовців, які постійно дислокуються на базі Пітуффік на північно-західному краю Гренландії.

Згідно з існуючими угодами з Данією, США мають право вводити до Гренландії стільки військ, скільки забажають. Однак, виступаючи перед журналістами у Вашингтоні, Трамп заявив, що договір оренди є недостатнім.

"Країни не можуть укладати угоди на дев'ять років або навіть на 100 років", – сказав він, додавши, що вони повинні мати право власності.

"Я люблю народ Китаю. Я люблю народ Росії. Але я не хочу, щоб вони були сусідами в Гренландії, цього не буде", – сказав Трамп. Він додав, що "НАТО має це зрозуміти".

9 січня помічники президента США Дональда Трампа зустрілися з послами Данії та Гренландії у Білому домі задля обговорення ситуації довкола арктичного острова.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки.