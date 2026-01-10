Глава МИД Швеции о посягательстве Трампа на Гренландию: это уже не просто слова

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила о необходимости серьезно отнестись к новым посягательствам президента США Дональда Трампа на Гренландию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом шведский министр сказала в интервью Sveriges Radio.

Стенергард ранее заявляла о необходимости сохранять спокойствие в контексте желания администрации США взять под контроль Гренландию. Но теперь она говорит, что ситуация изменилась.

"Теперь это уже не просто слова администрации США, которые отличаются от тех, к которым мы привыкли. Мы также видим, что они готовы действовать быстро. Мы видели это в Венесуэле. Это означает, что мы должны серьезно относиться к их словам и действовать, чтобы результат соответствовал нашим интересам", – подчеркнула она.

По словам главы МИД Швеции, посягательства США на Гренландию создают дополнительную нагрузку на сотрудничество в рамках НАТО.

"Очевидно, что в оборонном альянсе так быть не должно", – говорит она.

Стенергард также подчеркнула необходимость сохранения мирового порядка, основанного на правилах, и принципов, лежащих в его основе.

"Принципы являются фундаментальными, и мы должны отстаивать их. Это также соответствует интересам Швеции в области безопасности. Часто говорят, что международное право является первой линией обороны. Международное право, даже если его не всегда соблюдают, хорошо нам служит. Я верю, что так будет и в дальнейшем, и поэтому мы должны отстаивать его... Но я также должна позаботиться о том, чтобы Швеция не выделялась таким образом, что это вредит нам", – подчеркнула она.

Дональд Трамп ранее заявил, что США должны владеть Гренландией, чтобы предотвратить контроль над островом со стороны России и Китая.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

