Рух поїздів далекого сполучення у Німеччині досі не можуть відновити через негоду
У більшій частині Німеччини через наслідки шторму "Еллі" з великою кількістю снігу та вітром все ще відчутні досі не можуть відновити рух поїздів далекого сполучення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.
Очікувалось, що рух поїздів поступово відновлять у суботу, але цього так і не сталось.
Міжміське сполучення Deutsche Bahn у північній Німеччині залишатиметься сильно обмеженим щонайменше до неділі.
"Снігові замети роблять вже розчищені колії знову непридатними для руху і вимагають подальших розчищувальних та розвідувальних поїздок. Крім того, стрілочні переводи замерзли і заблоковані", – пояснили у Deutsche Bahn.
Це стосується, зокрема, важливої північно-південної лінії з Гамбурга через Ганновер до Франкфурта, а також східно-західного сполучення Берлін-Ганновер-Рурська область.
Відповідно, пасажири можуть скористатися сполученням між Гамбургом і Франкфуртом через Бремен і Кельн.
У п'ятницю вранці залізниця повністю припинила далеке сполучення на півночі країни.
За повідомленням залізниці, рух було відновлено лише на маршруті з Гамбурга через Бремен до Оснабрюка, Північного Рейну-Вестфалії та Франкфурта з суботи опівдні.
За даними залізниці, всі міжміські сполучення через Ганновер, а також інші маршрути, наприклад, з Гамбурга до Копенгагена та з Берліна до Ростока, мають бути відновлені лише в неділю.
За даними метеорологів, наступного тижня атлантичні циклони принесуть до Німеччини тепле повітря, а снігопади перейдуть у дощі. Погода буде нестабільною, а в перехідний період можливі дощі з ожеледицею.
Зимова погода вже порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.