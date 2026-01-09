На півночі Німеччини через сніг скасували поїзди далекого сполучення
Німецький оператор залізниці Deutsche Bahn через погоду призупинив курсування поїздів далекого сполучення на півночі Німеччини.
Про це повідом Spiegel, пише "Європейська правда".
Через снігопади, що накрили країну з вечора 8 січня, Deutsche Bahn оголосив про скасування поїздів далекого прямування у північній частині Німеччини щонайменш у першій половині дня п’ятниці.
Також попередили, що перебої у звичному графіку до суботи можливі також у землі Баден-Вюртенберг.
У деяких містах, зокрема Гановері, мерія оголосила про закриття кладовищ через загрозу падіння гілок – орієнтовно до понеділка.
Раніше оголосили, що керівна партія ХДС скасувала свій з’їзд на п’ятницю і суботу, передбачаючи "транспортний колапс" через негоду.
У Британії та Франції через негоду сотні тисяч домівок залишилися без світла.