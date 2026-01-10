Движение поездов дальнего следования в Германии до сих пор не могут возобновить из-за непогоды

В большей части Германии из-за последствий шторма "Элли" с большим количеством снега и ветром все еще ощутимы до сих пор не могут возобновить движение поездов дальнего следования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Ожидалось, что движение поездов постепенно возобновят в субботу, но этого так и не произошло.

Межгородское сообщение Deutsche Bahn в северной Германии будет оставаться сильно ограниченным как минимум до воскресенья.

"Снежные заносы делают уже расчищенные пути снова непригодными для движения и требуют дальнейших расчистных и разведывательных поездок. Кроме того, стрелочные переводы замерзли и заблокированы", – пояснили в Deutsche Bahn.

Это касается, в частности, важной северо-южной линии из Гамбурга через Ганновер во Франкфурт, а также восточно-западного сообщения Берлин-Ганновер-Рурская область.

Соответственно, пассажиры могут воспользоваться сообщением между Гамбургом и Франкфуртом через Бремен и Кельн.

В пятницу утром железная дорога полностью прекратила далекое сообщение на севере страны.

По сообщению железной дороги, движение было возобновлено только на маршруте из Гамбурга через Бремен в Оснабрюк, Северный Рейн-Вестфалию и Франкфурт с субботы в полдень.

По данным железной дороги, все междугородние сообщения через Ганновер, а также другие маршруты, например, из Гамбурга в Копенгаген и из Берлина в Ростока, должны быть возобновлены только в воскресенье.

По данным метеорологов, на следующей неделе атлантические циклоны принесут в Германию теплый воздух, а снегопады перейдут в дожди. Погода будет нестабильной, а в переходный период возможны дожди с гололедом.

Зимняя погода уже нарушила привычную жизнь в Великобритании, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.