Президентка Єврокомісії заявила про повну підтримку протестів в Ірані

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС цілковито підтримує антиурядові протести в Ірані, які жорстоко розганяють силовики.

Про це вона написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила президентка ЄК, протестувальники в Тегерані та інших іранських містах вимагають "свободи слова, свободи зібрань, свободи пересування і, перш за все, свободи жити".

"Європа повністю підтримує їх. Ми рішуче засуджуємо жорстоке придушення цих законних демонстрацій. Винних запам’ятають як людей, які опинилися на неправильній стороні історії", – підкреслила фон дер Ляєн.

Вона закликала до негайного звільнення всіх заарештованих демонстрантів, до відновлення повного доступу до Інтернету, а також до поваги основних прав людини.

В Ірані з 28 грудня тривають масові протести. Спочатку через обвал національної валюти і величезну інфляцію страйк влаштували торговці на Великому базарі в Тегерані. Потім протести охопили майже всю країну. Через 10 днів під контроль протестувальників перейшли два міста на заході Ірану.

За останніми даними, під час протестів загинули понад 50 осіб.

За чутками, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вважає ситуацію загрозливою та навіть розробив план втечі до Росії.