Президент Еврокомиссии заявила о полной поддержке протестов в Иране

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС полностью поддерживает антиправительственные протесты в Иране, которые жестоко разгоняют силовики.

Об этом она написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметила президент ЕК, протестующие в Тегеране и других иранских городах требуют "свободы слова, свободы собраний, свободы передвижения и, прежде всего, свободы жить".

"Европа полностью поддерживает их. Мы решительно осуждаем жестокое подавление этих законных демонстраций. Виновных запомнят как людей, оказавшихся на неправильной стороне истории", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она призвала к немедленному освобождению всех арестованных демонстрантов, к восстановлению полного доступа к Интернету, а также к уважению основных прав человека.

В Иране с 28 декабря продолжаются массовые протесты. Сначала из-за обвала национальной валюты и огромной инфляции забастовку устроили торговцы на Большом базаре в Тегеране. Затем протесты охватили почти всю страну. Через 10 дней под контроль протестующих перешли два города на западе Ирана.

По последним данным, во время протестов погибли более 50 человек.

По слухам, верховный лидер Ирана Али Хаменеи считает ситуацию угрожающей и даже разработал план побега в Россию.