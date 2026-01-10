Зеленський: готуємо протидію спробам РФ підірвати відносини України з партнерами

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність відповідати на спроби РФ підірвати відносини України з її партнерами.

Про це український президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, українська сторона "уважно відстежує і документує кожну спробу росіян підірвати наші відносини з партнерами".

"Ми бачимо, яких лобістів залучає Москва, через кого вона намагається діяти, які внутрішні операції вона намагається розгорнути в Україні та в Європі. Наша реакція буде відчутною – через наші спецслужби, через наші розвідувальні агентства, через політичне співробітництво з нашими партнерами і, зокрема, через санкції", – підкреслив він.

У цьому контексті Зеленський також наголосив на важливості того, що Конгрес США відновив роботу над посиленням санкцій проти Росії, спрямованих на російську нафту.

"Це дійсно може спрацювати. Я дякую всім, хто допомагає", – резюмував він.

Ще в середині листопада сенатор Ліндсі Грем заявляв, що президент США Дональд Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, президент США готовий підписати закон про запровадження додаткових санкцій проти Росії за умови, що він збереже за собою право ухвалювати остаточні рішення щодо будь-яких подібних заходів.