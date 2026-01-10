Зеленский: готовим противодействие попыткам РФ подорвать отношения Украины с партнерами

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности отвечать на попытки РФ подорвать отношения Украины с ее партнерами.

Об этом украинский президент написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, украинская сторона "внимательно отслеживает и документирует каждую попытку россиян подорвать наши отношения с партнерами".

"Мы видим, каких лоббистов привлекает Москва, через кого она пытается действовать, какие внутренние операции она пытается развернуть в Украине и в Европе. Наша реакция будет ощутимой – через наши спецслужбы, через наши разведывательные агентства, через политическое сотрудничество с нашими партнерами и, в частности, через санкции", – подчеркнул он.

В этом контексте Зеленский также отметил важность того, что Конгресс США возобновил работу над усилением санкций против России, направленных на российскую нефть.

"Это действительно может сработать. Я благодарю всех, кто помогает", – резюмировал он.

Еще в середине ноября сенатор Линдси Грэм заявлял, что президент США Дональд Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.

По данным СМИ, президент США готов подписать закон о введении дополнительных санкций против России при условии, что он сохранит за собой право принимать окончательные решения по любым подобным мерам.