Кількість прохачів притулку в Данії впала до історичного мінімуму

Сувора імміграційна політика Данії призвела до того, що у 2025 році кількість наданих притулків досягла історичного мінімуму: до кінця листопада було задоволено 839 прохань.

Відповідні дані данського уряду наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

"Абсолютно критично, щоб якомога менше іноземців приїжджали до Данії та отримували притулок. Моїм ключовим пріоритетом є обмеження припливу біженців", – заявив міністр імміграції Расмус Стоклунд.

За даними міністерства, "було дуже мало років, коли загальна кількість залишалася нижче 1000... 2025 рік стане роком з історично низькою кількістю дозволів на проживання, виданих на підставі надання притулку".

До листопада 2025 року Данія зареєструвала 1 835 прохань про надання притулку.

Протягом понад 20 років на імміграційну політику країни впливали ультраправі партії, а прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен з моменту приходу до влади в 2019 році проводить політику "нульового прийому біженців".

Копенгаген реалізував низку ініціатив, щоб відлякати мігрантів і ускладнити отримання данського громадянства. У 2024 році країна з населенням у шість мільйонів людей прийняла близько 860 із 2333 заяв про надання притулку, поданих того року.

Повідомляли також, що кількість осіб, які подали заявки на отримання притулку у Швеції, у 2025 році знизилася на 30%, що стало найнижчим рівнем з 1985 року.

Тим часом нова глава литовського Департаменту міграції Індре Гаспере заявила, що міграційну політику в Литві слід посилити.