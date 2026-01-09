Швеція фіксує найнижчий рівень міграції з 1985 року

Кількість осіб, які подали заявки на отримання притулку у Швеції, у 2025 році знизилася на 30%, що стало найнижчим рівнем з 1985 року.

Про це заявив міністр міграції Йоган Форсселл під час спілкування з журналістами, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Керівна коаліція меншості зробила скорочення кількості шукачів притулку ключовою політичною платформою з моменту приходу до влади у 2022 році.

Вона звинувачує у сплеску злочинності банд десятиліттям м'яких законів про надання притулку та невдалими заходами з інтеграції, що вживалися попередніми урядами.

"Зміна стосується не лише цифр у плані зниження імміграції, а й того, як вона складається, хто приїжджає до Швеції, причому частка осіб, які шукають притулку, є рекордно низькою", – наголосив Форсселл.

За даними Міграційної служби, кількість мігрантів, за винятком біженців з України, знизилася до 79 684 осіб минулого року з 82 857 у 2024 році.

Особи, які шукають притулку, та члени їхніх сімей становили лише 6% від загальної кількості, порівняно з 31% у 2018 році, коли загальна кількість іммігрантів сягала 133 тисячі осіб.

Кількість людей, які добровільно повернулися в іншу країну або були вислані владою, також зросла.

"Це сфера, яка є для нас пріоритетною", – сказав Форсселл.

Також він наголосив, що уряд планує ще більше посилити правила у 2026 році, зокрема, ухвалити новий закон, спрямований на збільшення кількості репатріантів, та посилити правила отримання громадянства.

Наприкінці листопада Форсселл заявив, що Швеція буде співпрацювати із Сирією для збільшення кількості депортацій сирійців, засуджених за злочини у Швеції.

На початку грудня писали, що уряд Швеції запропонував внести до конституції зміни, які дозволять позбавляти громадянства деяких лідерів злочинних угруповань, в рамках боротьби з широко поширеною в країні організованою злочинністю.