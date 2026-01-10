Количество просителей убежища в Дании упало до исторического минимума

Строгая иммиграционная политика Дании привела к тому, что в 2025 году количество предоставленных убежищ достигло исторического минимума: до конца ноября было удовлетворено 839 просьб.

Соответствующие данные датского правительства приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

"Абсолютно критично, чтобы как можно меньше иностранцев приезжали в Данию и получали убежище. Моим ключевым приоритетом является ограничение притока беженцев", – заявил министр иммиграции Расмус Стоклунд.

По данным министерства, "было очень мало лет, когда общее количество оставалось ниже 1000... 2025 год станет годом с исторически низким количеством видов на жительство, выданных на основании предоставления убежища".

До ноября 2025 года Дания зарегистрировала 1 835 просьб о предоставлении убежища.

В течение более 20 лет на иммиграционную политику страны влияли ультраправые партии, а премьер-министр Метте Фредериксен с момента прихода к власти в 2019 году проводит политику "нулевого приема беженцев".

Копенгаген реализовал ряд инициатив, чтобы отпугнуть мигрантов и усложнить получение датского гражданства. В 2024 году страна с населением в шесть миллионов человек приняла около 860 из 2333 заявлений о предоставлении убежища, поданных в том году.

Сообщалось также, что количество лиц, подавших заявки на получение убежища в Швеции, в 2025 году снизилось на 30%, что стало самым низким уровнем с 1985 года.

Между тем новая глава литовского Департамента миграции Индре Гаспере заявила, что миграционную политику в Литве следует усилить.