У Литві хочуть посилити міграційну політику

Нова глава литовського Департаменту міграції Індре Гаспере заявила, що міграційну політику в Литві слід посилити таким чином, щоб припинити зловживання і підробку документів громадянами третіх країн, які прибувають до країни.

Заяву литовської посадовиці наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За словами Гаспере, Литва не прагне скоротити кількість мігрантів як таку, проте хоче поліпшити контроль над імміграційним процесом.

"Позиція Департаменту міграції ще не сформульована, але, як я розумію, в тому числі і як колишня службовиця Міністерства внутрішніх справ (МВС), позиція МВС полягає в посиленні міграційної політики. Але посиленні тільки для того, щоб не було зловживань міграційними процедурами", – зазначила вона.

За словами керівниці департаменту, існують різні способи маніпулювання імміграційним процесом – наприклад, приїзд до Литви на підставі навчання при фактичній роботі або укладення фіктивних шлюбів.

"Є багато випадків… зловживань самим процесом імміграції", – підкреслила вона.

Нова глава ДМ також підкреслила, що буде прагнути до більшої інтеграції мігрантів.

"Щоб ми співпрацювали з громадами іноземців і бачили спільний інтерес – що інтеграція в наше суспільство відповідає і їхнім інтересам. Від цього виграли б ми всі. Тому я бачу інтеграцію і вивчення литовської мови як дуже позитивну зміну", – сказала Гаспере.

Нещодавно Державна прикордонна служба Литви (VSAT) заявила, що вторинна міграція з Латвії до Литви минулого року зросла більш ніж удвічі.

Також ЗМІ повідомляли, що група з 19 країн ЄС закликає Європейську комісію посилити політику щодо міграції за межами кордонів Євросоюзу.