Міністерка охорони здоров’я Німеччини відкинула звинувачення Кеннеді-молодшого щодо COVID

Міністерка охорони здоров’я Німеччини Ніна Варкен відкинула як безпідставні звинувачення міністра охорони здоров’я США Роберта Ф. Кеннеді-молодшого про нібито переслідування в Німеччині лікарів, які під час пандемії COVID-19 видавали довідки про звільнення від вакцинації та носіння масок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Кеннеді, відомий скептичним ставленням до вакцинації, у суботу опублікував відео в соцмережі X, у якому заявив: "Я дізнався, що понад тисяча німецьких лікарів і тисячі їхніх пацієнтів нині стикаються з переслідуванням і покараннями за видачу звільнень від носіння масок або вакцинації проти COVID-19 під час пандемії".

У дописі Кеннеді також зазначив, що надіслав лист німецькій міністерці із закликом "відновити медичну автономію" та "припинити політично мотивовані переслідування".

Увечері в суботу Варкен, представниця правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС), заявила, що твердження Кеннеді є "позбавленими будь-якого підґрунтя" та "фактично некоректними".

За словами Варкен, "у жоден момент під час пандемії коронавірусу лікарі не були зобов’язані проводити вакцинацію проти COVID-19". Вона наголосила, що "ті, хто не бажав пропонувати вакцинацію з медичних, етичних чи особистих причин, не несли кримінальної відповідальності й не мали підстав боятися покарань".

Міністерка додала, що "кримінальне переслідування здійснювалося лише у випадках шахрайства та підробки документів, зокрема видачі фальшивих сертифікатів про вакцинацію" або довідок про звільнення від носіння масок.

Колишній міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах, який координував значну частину політики країни щодо боротьби з коронавірусом, також різко відкинув критику Кеннеді.

"Шановному міністрові Кеннеді варто зосередитися на проблемах охорони здоров’я у власній країні: низькій тривалості життя, надзвичайно високих витратах, десятках тисяч смертей, пов’язаних із наркотиками, та жертвах убивств", – написав Лаутербах у соцмережі X.

Нагадаємо, у вересні у Німеччині почала роботу парламентська комісія з розслідування реакції на COVID-19.

У Німеччині обмеження, повʼязані з коронавірусом, тривали з березня 2020 по квітень 2023 року.