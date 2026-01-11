Министр здравоохранения Германии отвергла обвинения Кеннеди-младшего в отношении COVID

Министр здравоохранения Германии Нина Варкен отвергла как безосновательные обвинения министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего о якобы преследовании в Германии врачей, которые во время пандемии COVID-19 выдавали справки об освобождении от вакцинации и ношения масок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Кеннеди, известный скептическим отношением к вакцинации, в субботу опубликовал видео в соцсети X, в котором заявил: "Я узнал, что более тысячи немецких врачей и тысячи их пациентов в настоящее время сталкиваются с преследованиями и наказаниями за выдачу освобождений от ношения масок или вакцинации против COVID-19 во время пандемии".

В посте Кеннеди также отметил, что направил письмо немецкому министру с призывом "восстановить медицинскую автономию" и "прекратить политически мотивированные преследования".

Вечером в субботу Варкен, представительница правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС), заявила, что утверждения Кеннеди "лишены всякой основы" и "фактически некорректны".

По словам Варкен, "ни в один момент во время пандемии коронавируса врачи не были обязаны проводить вакцинацию против COVID-19". Она подчеркнула, что "те, кто не желал предлагать вакцинацию по медицинским, этическим или личным причинам, не несли уголовной ответственности и не имели оснований бояться наказаний".

Министр добавила, что "уголовное преследование осуществлялось только в случаях мошенничества и подделки документов, в частности выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации" или справок об освобождении от ношения масок.

Бывший министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, который координировал значительную часть политики страны по борьбе с коронавирусом, также резко отверг критику Кеннеди.

"Уважаемому министру Кеннеди стоит сосредоточиться на проблемах здравоохранения в своей стране: низкой продолжительности жизни, чрезвычайно высоких расходах, десятках тысяч смертей, связанных с наркотиками, и жертвах убийств", – написал Лаутербах в соцсети X.

Напомним, в сентябре в Германии начала работу парламентская комиссия по расследованию реакции на COVID-19.

В Германии ограничения, связанные с коронавирусом, длились с марта 2020 по апрель 2023 года.