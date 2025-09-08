У Німеччині почала роботу парламентська комісія з розслідування реакції на COVID-19

Парламентська комісія, якій доручено проаналізувати заходи реагування Німеччини на пандемію коронавірусу, провела своє перше засідання в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Голова Бундестагу Юлія Кльокнер сказала, що комісія з розслідування реакції влади на COVID-19 є "можливістю знову досягти соціального примирення" після неоднозначного ставлення до коронавірусних обмежень.

Вона закликала комісію здійснити ретельний, прозорий і, перш за все, самокритичний аналіз.

А голова комісії Франциска Гопперманн розповіла, що комісія прагнутиме ретельного, чесного і збалансованого аналізу кризових років у Німеччині.

"Ми критично проаналізуємо рішення та процеси, які на той час могли бути обґрунтованими, і виявити помилки. Але ми також хочемо підкреслити те, що працювало добре", – сказала вона.

До складу комісії, створеної в липні широкою парламентською більшістю, входять 14 законодавців і 14 зовнішніх експертів, які мають до середини 2027 року підготувати звіт з рекомендаціями щодо того, як діяти в разі майбутніх криз у сфері охорони здоров'я.

Хоча більша частина роботи буде проводитися за закритими дверима, комісія може проводити публічні слухання, наприклад з експертами, зацікавленими сторонами та іншими особами, які безпосередньо постраждали від пандемії.

У Німеччині обмеження, повʼязані з коронавірусом, тривали з березня 2020 по квітень 2023 року.

Раніше у розвідувальному комітеті Бундестагу закликали федеральний уряд Німеччини розсекретити доповідь розвідки щодо походження коронавірусу.