Швеція інвестує $1,6 млрд у свою протиповітряну оборону

Швеція витратить 15 млрд шведських крон ($1,6 млрд) на протиповітряну оборону, спрямовану в першу чергу на захист цивільного населення та цивільної інфраструктури.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час конференції з питань безпеки, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Швеція, як і більшість європейських країн, інвестувала значні кошти в оборону після вторгнення Росії в Україну. Однак велика територія Швеції залишається вразливою до повітряних загроз.

"Досвід війни в Україні чітко показує, наскільки важливою є надійна і стійка протиповітряна оборона", – заявив Йонсон.

Відтак глава Міноборони країни сказав, що Швеція витратить 15 млрд шведських крон на протиповітряну оборону.

За словами Йонсона, країна придбає системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії для захисту міст, мостів, електростанцій та іншої критичної інфраструктури.

Як повідомлялось, шведський уряд у 2026 році планує збільшити витрати на оборону на 26,6 мільярда крон ($2,9 мільярда), наближаючись до цільового показника НАТО.

Перед тим премʼєр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив плани збільшити оборонні витрати країни до 5% ВВП.

Наприкінці листопада 2025 року писали, що Збройні сили Швеції планують придбати додаткові засоби протиповітряної оборони на загальну суму 3,5 мільярда шведських крон.